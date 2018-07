Polícia prossegue investigação sobre morte de juíza A chefe de Polícia Civil do Rio, delegada Marta Rocha, estava na manhã de hoje na sede da Divisão de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca, onde acompanhava as investigações sobre o assassinato da juíza Patrícia Acioli, executada com 21 tiros na noite de quinta-feira na porta de sua casa, em Niterói (RJ).