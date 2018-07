Polícia quer concluir inquérito do Vera Cruz em 15 dias

Tanto a técnica de enfermagem que trabalhava no local, que preparou a injeção, como a funcionária que aplicou o produto - ambas acreditando se tratar de soro fisiológico -, como a direção da clínica Ressonância Magnética Campinas, que usava o produto químico sem identificação e sem conhecimento do Departamento de Vigilância em Saúde do município, podem ser responsabilizados criminalmente pelos homicídios, afirmou o delegado José Carlos Fernandes, responsável pelas investigações. "Queremos concluir esse relatório dentro de 15 dias no máximo."

O produto, o perfluorocarbono, usado pelas indústrias como isolante elétrico e em alguns casos em experimentos na medicina, era usado na clínica para ressonâncias de próstata sem contato com o organismo - inserido no reto por balão ou por meio de bolsas plásticas sobre a barriga. Mas nunca em contato com o sangue. Na corrente sanguínea, ele se transforma em gás, provocando uma embolia gasosa fatal. "Seis testemunhas serão chamadas para depor", diz o delegado.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Brigina Kemp, informou que na área administrativa, a clínica já recebeu quatro multas, no valor aproximado de R$ 10 mil, em relação aos procedimentos adotados que eram inadequados e que dificultaram a rastreabilidade dos produtos e dos pacientes e que ainda apura o uso do produto perfluorocarbono. A clínica informou por meio de assessoria de imprensa que vai aguardar o fim do inquérito para se pronunciar.