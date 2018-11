Polícia quer exumação de corpos de mortas em SP A polícia vai pedir à Justiça a liberação da exumação dos corpos de duas garotas, ambas de 13 anos, encontradas mortas no último fim de semana em Santana de Parnaíba (SP). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia quer fazer exames complementares nos corpos e acredita que as primas foram assassinadas por afogamento possivelmente no último dia 4 em um riacho perto da casa delas, no mesmo município.