Polícia quer ouvir hoje dona de parque onde jovem morreu A dona do parque de diversões instalado em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, deverá ser ouvida na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, ainda hoje. A delegacia investiga a morte de uma adolescente no local. Alessandra Aguilar, de 17 anos, morreu após ser atingida por um carrinho que se soltou do brinquedo conhecido como Tufão no parque Glória Center, no último domingo. Ao se desprender, o carrinho ''voou'' caindo a uma distância de quase 15 metros, atingindo Alessandra. Outras oito pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave.