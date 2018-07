Polícia realiza flagrantes de maus-tratos

Os policiais chegaram até o imóvel, localizado na Vila Progresso, após abordarem dois suspeitos na rua. Um deles já havia comprado crack e o outro seguia com o colega até a residência. Com o pai dos meninos os policiais apreenderam 61 pedras de crack. As crianças serão entregues ao Conselho Tutelar.

Já em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, policiais deram um outro flagrante após uma denúncia anônima. Em uma residência, encontraram três crianças - sendo duas meninas, de 2 e 4 anos, e um menino, de 4 anos, vivendo num ambiente de muito abaixo da linha da pobreza.

Roupas sujas e fezes pelo chão, mamadeiras usadas ao lado do latas de cerveja, feijão estragado na panela já com a presença de bichos, baratas andando pela casa e paredes úmidas devido a infiltrações.

Com a crianças estavam a mãe, usuária de droga, e a avó. O caso foi registrado no 23º Distrito Policial, de Perdizes. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.