Polícia realiza megaoperação contra tráfico na Rocinha A Polícia Civil realiza nesta manhã, desde as 6 horas, uma operação na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A operação tem o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Entre os alvos, está o traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, considerado o chefe do tráfico de drogas na Rocinha, a maior favela da cidade.