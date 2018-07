Polícia realiza operação na zona norte do Rio

A operação conta com 350 policiais e apoio de helicópteros e blindados. Ela abrange uma área que inclui o Complexo do Alemão, o Complexo do Chapadão, os Morros do Juramento e do Cajueiro, as comunidades de Job, Final Feliz e Bom Tempo. Também há blitz nos complexos do Jacarezinho, Manguinhos e na Avenida Brasil.

A Secretaria de Segurança informou que solicita a colaboração dos moradores das comunidades para a denúncia de criminosos, esconderijos e locais onde possam estar guardadas armas, drogas e outros produtos ilegais. A recomendação é que os moradores andem com documentos de identificação e de propriedade de seus veículos, bem como a carteira nacional de habilitação em dia.

A polícia informou que na comunidade de Cajueiro foram apreendidos uma pistola 9 milímetros, uma pistola .40, 11 tabletes de maconha, 74 trouxinhas da droga, 21 pedras de crack, três rádios transmissores, um binóculo, carregadores e munições.

Em Costa Barros, no Morro do Chapadão, foi apreendida uma metralhadora antiaérea .30, 20 quilos de maconha e material para endolação de drogas. Todo o material foi encaminhado para a 28ª DP (Campinho).

Rocinha

Um homem foi preso nesta sexta-feira na Rocinha, zona oeste do Rio, suspeito de assassinar o soldado Diego Barbosa Henriques, de 24 anos, na noite de quinta-feira. O soldado fazia o patrulhamento na comunidade, à pé, com outros três policiais no Beco 99, quando foi surpreendido por um traficante e atingido por um disparo no rosto.

A polícia encontrou com o suspeito, identificado como Iaguinho, carregadores e munições de pistola 9 milímetros, o mesmo calibre do disparo que matou o policial.