Polícia recaptura 12 presos que fugiram na BA A polícia já conseguiu recapturar 12 dos 64 detentos que fugiram na madrugada de hoje do Complexo Policial da Baixa do Fiscal, que engloba a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), a Delegacia de Repressão ao Estelionato e Outras Fraudes (Dreof) e o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), em Salvador (BA). Oito deles foram pegos pela polícia até o início da noite e outros quatro se entregaram ao longo do dia, incentivados por familiares. Segundo o titular da DRFR, Antônio Carlos de Oliveira, as informações são de que os detentos usaram barras de ferro para quebrar os cadeados de oito celas e das portas que separam a carceragem do pátio - são três. A última dá acesso a uma sala onde deveria haver policiais. Havia 109 detentos na carceragem da DRFR, que tem capacidade para 72. De acordo com Oliveira, sete policiais estavam de plantão no complexo. Um deles admitiu estar dormindo no momento da fuga. Os outros alegaram estar em outra sala, assistindo à TV. Mesmo assim, Oliveira diz estranhar que nenhum deles tenha ouvido a movimentação - em especial a quebra dos cadeados. "Estamos investigando como ninguém notou nada", diz o delegado, que pediu à Corregedoria da Polícia Civil a abertura de inquérito para averiguar a possibilidade de negligência ou facilitação.