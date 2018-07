Polícia recebe dados de rastreador do carro de Iasi A Polícia investiga se as ligações feitas por Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 24 anos, na noite do assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas, de 53 anos, e Raoni, de 25 anos, foram feitas do carro do estudante Felipe Iasi, de 23 anos, ou de algum outro ponto próximo à casa das vítimas. Para isso, teve hoje o resultado do rastreador do seguro do carro de Iasi - que levou Cadu até a chácara de Glauco - que vai cruzar com a origem das ligações feitas por Cadu a Polícia Militar(PM).