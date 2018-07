Polícia recolhe armas para investigar morte de menina Rio 28/07/2012 - A Polícia Civil recolheu as armas dos policiais envolvidos na operação na Favela da Quitanda, em Costa Barros, subúrbio do Rio, para investigar se o tiro que matou uma menina de 11 anos partiu dos oficiais. A criança morreu após ser atingida por uma bala perdida no início da tarde de sexta-feira. O corpo de Bruna será enterrado na tarde deste sábado, no cemitério de Irajá, na zona norte da cidade.