Polícia reconstitui morte de adolescente A polícia fez ontem a reconstituição da morte da adolescente Ana Cristina de Macedo, de 17 anos, na Favela Heliópolis, zona sul da capital. A garota foi vítima de bala perdida em 31 de agosto durante troca de tiros entre guardas municipais de São Caetano do Sul e um casal acusado de roubar um carro. O tiro que atingiu a vítima partiu do revólver do GCM Vicente Pereira Passos, que foi afastado e indiciado por homicídio culposo. O laudo vai ficar pronto em 30 dias.