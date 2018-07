Polícia reconstitui mortes em hospital de Campinas

Cerca de 30 pessoas acompanham os procedimentos simulados por médicos, enfermeiros e técnicos em radiologia que estavam na unidade no dia 28, quando dois homens e uma mulher tiveram parada cardiorrespiratória logo após o procedimento.

A reconstituição da primeira morte, que começou por volta das 10h30, durou cinco horas. A simulação dos fatos conforme a versão dos envolvidos ajudará a Polícia Civil a identificar a causa das mortes e possíveis responsáveis.

O delegado que conduz o caso, José Carlos Fernandes, informou que as versões em alguns casos não batem. A principal suspeita é de que uma substância química foi injetada nesses pacientes no contraste aplicado durante o procedimento. Para a polícia, pode ter havido falha humana ou até ato intencional.

Uma superdosagem do produto ou uma morte provocada por algum organismo microbiológico são praticamente descartadas nas investigações.

O diretor do IC em Campinas, Nelson da Silva, disse que todas as versões apresentadas serão simuladas durante a reconstituição, com acompanhamento da equipe do delegado.

Apesar da reconstituição, apenas os exames laboratoriais e necroscópicos do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto Médico-Legal poderão apontar a causa das mortes. Uma primeira simulação dos fatos havia sido feita informalmente na semana passada. Até a noite de ontem, a reconstituição da segunda morte não havia acabado. Nem o IC nem a polícia informaram se a simulação da terceira morte seria feita ontem ou hoje.