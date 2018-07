Polícia recupera 2,8 mil bicicletas furtadas por ladrão canadense

A polícia de Toronto recuperou 2.865 bicicletas que foram roubadas por Igor Kenk, preso em julho no Canadá. Kenk, dono de uma loja de bicicletas chamada Bicycle Clinic, espera julgamento por acusações de roubo, tentativa de roubo, posse de produtos roubados e posse de objetos usados para arrombamentos. Ele foi preso depois que a polícia local registrou um aumento no número de roubos de bicicletas no mês de junho. Os policiais decidiram espalhar bicicletas pela cidade e deixar oficiais à paisana vigiando os veículos numa operação para tentar prender os ladrões. Kenk foi detido no dia 16 de julho, ao lado de Jean Laveau, depois que a polícia testemunhou a dupla roubando bicicletas pela cidade. Depois de sua prisão, a polícia recuperou mais de 2 mil bicicletas em sua loja, na sua casa e em diversas garagens e depósitos alugados por Kenk. Garagem As bicicletas foram levadas para a garagem central da polícia de Toronto onde os donos podem recuperar suas bicicletas roubadas. De acordo com a Polícia de Toronto, desde que a garagem foi aberta, em 25 de julho, 497 bicicletas já foram entregues aos seus donos. Para recuperar as bicicletas, os ciclistas devem mostrar algum tipo de prova de que são os verdadeiros proprietários, como recibos de compra, registros ou fotografias da bicicleta. Um dos ciclistas que recuperou a bicicleta, Dino Karageorgiou, disse que comprou o veículo do próprio Igor Kenk, por U$ 400 (R$ 652). "Não há sentimento pior do que ver que sua bicicleta foi roubada", disse. Outro ciclista, Graham Beasley, já visitou o depósito mais de três vezes na esperança de encontrar sua bicicleta da marca Gary Fisher, avaliada em U$ 1 mil (R$ 1,6mil). "É minha principal forma de exercício e meio de transporte", afirma o ciclista, que pedala um modelo mais barato enquanto procura sua bicicleta original. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.