Polícia recupera 26 mil litros de combustível no Pará As polícias Civil e Militar recuperaram na última quinta-feira, 22, cerca de 22 mil litros de óleo diesel e mais de 4,5 mil litros de gasolina furtados da empresa Reicom na ilha do Marajó no último dia 13. Foram apreendidos também 22 botijões de gás, rádios de comunicação tipo VHF, 15 baterias de 12 volts de 150 ampères, além de motores de rabeta e lanchas tipo voadeira.