Polícia recupera 40 kg de fios de cobre furtados no ABC

SÃO PAULO - Na madrugada desta terça-feira, 11, foram apreendidos 40 quilos de fios de cobre furtados e dois homens acabaram presos pela Polícia Militar (PM), em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

O material havia sido furtado de um conjunto habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), no bairro de Santa Terezinha.

O produto apreendido estava dentro de uma Kombi no centro da cidade. Um vigia do conjunto é investigado por participação no crime. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.