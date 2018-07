Polícia recupera aparelho roubado no valor de R$ 1 mi

O equipamento foi furtado em junho deste ano do pátio de estacionamento da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), localizado no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio (Tom Jobim), na Ilha do Governador. A máquina é utilizada no carregamento e descarregamento de paletes e contêineres em aeronaves.

Após o furto, a polícia passou a monitorar os aeroportos que dispunham de terminal de cargas. O equipamento foi localizado no interior do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, na cidade de São Luís.

O equipamento havia sido pintado com o objetivo de descaracterizá-lo. O aparelho apreendido será encaminhado à pericia e posteriormente devolvido a empresa responsável.