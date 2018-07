Polícia recupera armas roubadas de empresa em SP

Além das espingardas, também foram abandonados pelos criminosos 11 revólveres. O armamento estava dentro de sacos plásticos e foi deixado em uma praça localizada na Rua Rubens Capp, no Jardim das Bandeiras, bairro da zona sul de Osasco, próximo ao Rodoanel Mário Covas, no limite com o município de Carapicuíba. "Nos últimos dois dias, verificamos dezenas de locais. Ficou difícil para os envolvidos continuarem armazenando os armamentos", disse o delegado Márcio Martins Mathias, titular da 6ª Delegacia do Patrimônio, do Deic.

Segundo investigações feitas pela Polícia, o vigilante Carlos de Oliveira Magalhães, funcionário da empresa assaltada, estaria envolvido no crime, no qual se passou por um dos reféns. Na manhã do último domingo (23), ele teria sido dominado por dois bandidos a caminho do local de trabalho e, ao chegar na empresa, pediu ao colega que abrisse o portão, pois estava como refém da dupla.

Carlos foi indiciado. A Polícia espera localizar agora os outros dois envolvidos no assalto. Douglas Maia da Silva e Eudes Cristiano do Amaral fugiram com 44 revólveres calibre 38, 17 espingardas calibre 12, além de 15 coletes à prova de balas, cinco radiotransmissores e 543 cartuchos de munições.