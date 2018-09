Foram localizados oito revólveres e três espingardas, além de coletes à prova de balas e rádios comunicadores. O material estava escondido em uma guarita num terreno baldio do município. As armas haviam sido roubadas no dia 13 deste mês.

A polícia continua as investigações para identificar os responsáveis pelo roubo das armas. Até esta manhã, ninguém havia sido preso.