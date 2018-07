Polícia recupera carga de loja virtual em Osasco Uma carga, supostamente roubada ou desviada, pertencente a uma empresa de vendas pela internet, foi recuperada por policiais militares da 3ª Companhia do 14º Batalhão, no interior de uma das casas da Rua Flor de Amora, no Jardim das Flores, em Osasco, região oeste da Grande São Paulo.