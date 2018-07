Polícia recupera itens furtados do Palacete São Cornélio Policiais civis recuperaram na manhã de sábado estátuas, bases e vasos de mármore e ferro fundido que haviam sido furtadas da fachada do Palacete São Cornélio, na Glória, zona sul do Rio. O sumiço das peças foi notado por moradores da região, que lutam pela recuperação do casarão neoclássico tombado como patrimônio histórico em péssimas condições.