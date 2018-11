Polícia recupera remédios roubados Policiais de Passo Fundo, a 290 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, recuperaram anteontem uma carga de medicamentos e produtos congêneres que havia sido roubada na cidade de Santa Cruz do Sul no último dia 13. A carga, com valor estimado em R$ 220 mil, pertence a uma empresa de Passo Fundo. Os produtos foram encontrados em uma propriedade rural do município de Mormaço. O filho dos proprietários afirmou que estava guardando os produtos para conhecidos. Ele foi preso em flagrante.