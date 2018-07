Polícia recupera telas furtadas do Masp A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a polícia recuperou na noite de hoje as duas telas furtadas do Museu de Arte de São Paulo (Masp). O crime aconteceu no dia 20. Segundo a secretaria, dois homens foram presos durante a operação que localizou as obras. A ação foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).