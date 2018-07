Polícia recupera telas furtadas em banheiro de bar de SC A Polícia Civil de Tubarão, em Santa Catarina, recuperou na manhã de hoje três telas das 40 que foram furtadas do acervo do pintor Willy Zumblick, há 15 dias, no centro da cidade. Segundo a corporação, as obras recuperadas são a "Dança do Novo Mundo", "Chopp Espumoso" e "Via Crucis- Jesus é Despojado de suas Vestes". As duas primeiras obras foram encontradas no banheiro de um bar do bairro Oficinas. O proprietário foi conduzido à Central de Polícia para prestar esclarecimentos.