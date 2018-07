Polícia recupera um dos 10 caminhões roubados do Magazine Luiza Um dos dez caminhões de produtos roubados do centro de distribuição do Magazine Luiza foi localizado e recuperado na madrugada deste domingo, 3. O veículo foi abandonado em posto de gasolina em Santo Antônio do Jardim, no interior de São Paulo. A carga roubada era de celulares e tablets.