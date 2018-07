Polícia reforça segurança em favelas do Rio A Polícia Militar do Rio informou que vai reforçar a segurança na região entre as favelas do Jacarezinho e de Manguinhos, na zona norte, onde mais de 20 traficantes de drogas foram flagrados exibindo fuzis e pistolas. Hoje, um homem foi preso em Manguinhos, suspeito de fazer parte do grupo. Os traficantes foram fotografados em motocicletas pela equipe do jornal carioca Extra, no cruzamento da Avenida Dom Hélder Câmara com a Avenida dos Democráticos, entre as comunidades do Jacarezinho e de Manguinhos.