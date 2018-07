Polícia registra quatro mortos durante madrugada no Rio Os corpos de três homens foram encontrados dentro de um carro Honda Civic na Travessa Anônio Pedro Galiazi, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. A polícia não identificou as vítimas e suspeita que se trata de um caso de desova feito por traficantes das favelas da região. Em uma madrugada violenta, um tiroteio deixou um morto e duas pessoas feridas em frente à quadra da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, onde acontecia um baile funk. A vítima é um homem pardo ainda não identificado, aparentando 25 anos. Após efetuar vários disparos contra o rapaz, o atirador rendeu um taxista e fugiu em direção ao Morro da Mangueira. As balas perdidas do criminoso atingiram Josinara Frei, de 42 anos, no braço esquerdo, e o estudante Rodrigo de Souza, de 21 anos, foi alvejado por uma bala nas nádegas. Na correria, um policial civil feriu os braços ao levar um tombo e foi levado ao hospital. Nenhum dos feridos corre risco de morte.