Polícia reinicia procura por felino em Bady Bassit-SP A Polícia Ambiental reiniciou as buscas de um felino que apavora os moradores da zona rural de Bady Bassit, a 450 quilômetros de São Paulo. A procura, que tinha sido suspensa no sábado, foi reiniciada hoje depois que duas mulheres disseram ter visto um leão perto do curral. "Era leão, tenho certeza", disse a moradora Maria da Silva Souza, que chamou a vizinha Fátima Sebastião para ver a fera, que ficou a cerca de 200 metros do lugar de ordenha das vacas e depois entrou numa mata. Os soldados entraram hoje na mata, mas não encontraram sinais do animal.