Polícia reprime ''beijaço'' gay no caminho do papa

MADRI

No primeiro dia da terceira visita do papa Bento XVI à Espanha, a polícia de Madri reprimiu uma manifestação de cerca de cem defensores da diversidade sexual que planejavam um "beijaço" gay no caminho percorrido pelo pontífice. Com o bloqueio e a dispersão do grupo, apenas um casal de homens conseguiu se beijar durante a passagem do papamóvel pelo centro da capital.

"É um ato que busca reivindicar a igualdade dos direitos dos homossexuais, que se veem ameaçados pelo papa", afirmou Laura Botella, uma assistente social de 29 anos que participou da tentativa de manifestação.

O líder da Igreja Católica, que preside até domingo a Jornada Mundial da Juventude, foi recebido de manhã no aeroporto pelo casal real, Juan Carlos e Sofía, o primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero e outras autoridades. Após descansar por algumas horas, Bento XVI se dirigiu ao centro de Madri, onde recebeu as chaves da cidade e assistiu a espetáculos de dança flamenca e de cavalos andaluzes.

Em entrevistas e pronunciamentos, o papa abordou a crise econômica - causada, segundo ele, pela "mentalidade do lucro a qualquer preço". "O homem deve estar no centro da economia, que não se deve medir unicamente pela maximização dos benefícios, a não ser os que digam respeito ao bem comum", afirmou, ainda no avião. Em Madri, ele aconselhou os jovens a combater o consumismo e o hedonismo, além de falar contra as drogas e a "banalidade na hora de viver a sexualidade". / AFP, AP e EFE