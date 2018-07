Polícia reprime muçulmanos enlutados em Zanzibar

A polícia usou gás lacrimogêneo contra os partidários do grupo Uamsho ("despertar") que bloquearam uma rua movimentada no centro histórico da Stone Town ("cidade de pedra") depois das preces de sexta-feira, segundo testemunhas.

"Alguns deles estavam usando máscaras para cobrir seus rostos e atiraram pedras na polícia. A polícia disparou gás lacrimogêneo e jatos de água enquanto as ruas estavam fechadas", disse o morador Mwinyi Hamza.

Zanzibar é um arquipélago do oceano Índico que forma uma parte semiautônoma da Tanzânia. A população é majoritariamente muçulmana, mas o governo local é laico.

A polícia local disse que a aglomeração era ilegal, e que várias pessoas foram presas. O grupo Uamsho está proibido de realizar reuniões depois que partidários seus atearam fogo a igrejas em maio.

A polícia disse nesta sexta-feira que mais três corpos do acidente de quarta-feira foram resgatados. A balsa, com capacidade máxima de 250 pessoas, naufragou com 290 a bordo, no trajeto entre a Tanzânia continental e Zanzibar.

Pelo menos 145 pessoas foram resgatadas.