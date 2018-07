Pouco depois, o suposto responsável pelo veículo foi abordado tentando embarcar em um ônibus intermunicipal no terminal rodoviário da cidade. Ele confessou que receberia R$ 2 mil para transportar a droga de Ponta Porã (PR) até a capital paulista. Porém, ele acabou perdendo o controle do carro, que capotou na ribanceira. Ele não se feriu no acidente, mas acabou preso e foi levado para a Delegacia de Bilac.