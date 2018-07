Polícia resgata corpo de menino que caiu em poço no RJ A Polícia Civil do Rio resgatou o corpo de um menino de 1 ano e 8 meses que caiu em um poço de dois metros de altura no Caju, zona norte da capital fluminense. O acidente aconteceu na tarde de sábado, no terreno de uma fábrica de concreto que fica a 50 metros da casa do menino, na Favela Parque Alegria.