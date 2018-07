Polícia resgata estudante de cativeiro em Guarulhos-SP Um estudante, de 15 anos, foi resgatado sem ferimentos nesta madrugada, em Guarulhos, na Grande são Paulo, por policiais da Divisão Anti-Seqüestro do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), após estar 33 dias em cativeiro. Seis pessoas estão presas, entre elas um adolescente de 16 anos. Após investigações, foram presos o desempregado Jose Adriano da Silva, de 31 anos, e a dona de casa Antônia Lucinete David Candido, de 34 anos. Os acusados admitiram a participação no seqüestro e indicaram o local do cativeiro. No local, foram presos a costureira Jaqueline Alves Bezerra dos Santos, de 19 anos, e o desempregado Daniel Alves Pereira Junior, de 27 anos. Em seguida, os policiais detiveram o também desempregado Luan de Sena, de 19 anos, e o adolescente. Ele seria o responsável pelas informações dadas à família da vítima. O estudante estava em cárcere privado desde a noite de 19 de setembro, quando foi seqüestrado no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista. Ele conversava com colegas quando dois homens fizeram a abordagem. Em seguida a vítima teve de entrar em um GM Kadett branco. Os seqüestradores levaram a vítima para o cativeiro e em seguida começaram a exigir resgate. A família é comerciante no ramo de materiais para construção.