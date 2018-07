Polícia resgata nove reféns de assalto em Cotiporã (RS) A polícia do Rio Grande do Sul conseguiu libertar os nove reféns do assalto a uma fábrica de joias no município de Cotiporã, na serra gaúcha. O resgate das vítimas ocorreu por volta das 23h deste domingo, e segundo o QG da polícia instalado no município, todos estão bem. Ainda não há notícias sobre o paradeiro dos bandidos.