Polícia resgata tamanduá-bandeira atropelado em rodovia Policiais rodoviários resgataram um tamanduá-bandeira adulto depois de o animal ter sido atropelado por um veículo na rodovia José de Carvalho (SP-250), entre Piedade e Pilar do Sul, no interior paulista, no final da tarde de quinta-feira, 18. Moradores encontraram o animal ferido na beira da pista e acionaram a polícia. Os rodoviários pediram ajuda ao Corpo de Bombeiros para o resgate, já que, embora ferido, o animal se debatia e mostrava as garras. O tamanduá foi levado ao zoológico municipal de Sorocaba.