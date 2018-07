Polícia retoma busca por surfista desaparecido em SP As buscas para encontrar o surfista Tony Andreo Vilela, de 32 anos, desaparecido ontem de manhã no mar do Guarujá, na Baixada Santista, recomeçaram na manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros trabalha com 10 homens e três embarcações: um jet-ski, um bote e uma lancha. Vilela desapareceu depois de ajudar a resgatar dois surfistas que disputavam um campeonato local na praia de Pitangueiras. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Maurício Machado Cunha, o surfista era forte e tinha bastante experiência no mar. "Ele era local, trabalhou conosco como guarda-vidas temporário em 2000, mas o mar estava muito inóspito, nem o nosso jet-ski conseguiu chegar perto das pedras", disse. O tenente informou que os bombeiros não trabalham com a hipótese de resgatar o surfista com vida e realizam as buscas para encontrar o corpo. "Não foram testemunhas, nós mesmos presenciamos o momento em que ele afundou. Ele foi o primeiro a ver a ocorrência e teve um gesto heróico, mas praticado um pouco com falta de atenção à própria segurança", explica Cunha, contando que Vilela entrou no mar com uma prancha sem parafina e cordinha de segurança. Hoje, as buscas devem prosseguir até as 18h30, porém o tenente revela que a água fria e o mar agitado geralmente fazem o corpo a continuar submerso por alguns dias.