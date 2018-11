Polícia retoma buscas a desaparecidos em mata em SP Duas equipes do Corpo de Bombeiros, em conjunto com policiais do Comando de Operações Especiais (COE) e do helicóptero Águia, retomadas hoje as buscas às três pessoas desaparecidas na quinta-feira em uma mata fechada de Salesópolis, região de Mogi das Cruzes. Até por volta das 13 horas os bombeiros ainda não tinham informações sobre os desaparecidos.Maria José Dias dos Santos, de 63 anos, e dois sobrinhos, a policial militar Cristina Aparecida Rosa, de 40 anos, e o irmão Carlos José Rosa, de 41 anos, desapareceram após entrar em uma mata fechada, próximo ao sítio onde estavam, em Ribeirão do Pote, que fica a cerca de 25 quilômetros do Centro de Salesópolis.