Polícia retoma investigação para determinar causa da morte de Amy Winehouse

A polícia britânica retomará nesta quarta-feira uma investigação sobre a morte da cantora Amy Winehouse.

Ela foi encontrada morta em sua casa no bairro de Camden, no norte de Londres, no dia 23 de julho. Uma investigação chegou a ser aberta, mas foi adiada. A cantora de 27 anos tinha um longo histórico de vício em álcool e drogas, mas a polícia ainda não sabe a causa da sua morte.

No entanto, a autópsia determinou que seu corpo não tinha nenhuma "substância ilegal" no momento de sua morte. O objetivo da investigação é determinar as causas e circunstâncias exatas da morte da cantora.

Na segunda-feira, a polícia metropolitana de Londres admitiu que um documento sobre a morte da cantora que deveria ter sido encaminhado para a família da cantora foi enviado para o endereço errado, mas já retornou às mãos da polícia.