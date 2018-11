Polícia Rodoviária apreende 49 kg de maconha em MS A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta sexta-feira um carregamento de 49 quilos de maconha um veículo VW/Gol, com placa de Monte Alto (SP). A apreensão foi feita na BR 463, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Os tabletes de maconha estavam escondidos em vários compartimentos do veículo. Segundo o motorista, a droga seria entregue no interior de São Paulo.