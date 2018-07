Polícia Rodoviária apreende 730 aves silvestres na Bahia A Polícia Rodoviária Federal da Bahia informa que fez na quarta-feira (10) a maior apreensão do ano de pássaros silvestres em rodovias federais do Estado. Foram encontradas no porta-malas de um Ford EcoSport, no km 720 da BR-101, 730 aves das espécies canário-da-terra e papa-capim.