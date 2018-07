Polícia Rodoviária dará orientações sobre gripe suína O Ministério da Saúde fechou parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para divulgar material informativo sobre o vírus da gripe suína nos 170 postos da PRF de seis Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A partir da próxima semana, os panfletos produzidos pelo Ministério serão distribuídos pelos policiais federais durante abordagens de rotina aos veículos parados nos postos das rodovias desses seis Estados, inclusive aqueles com grande fluxo de caminhões e ônibus com procedência das fronteiras do Mercosul.