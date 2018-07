Polícia Rodoviária prende 4 por dirigirem alcoolizados A Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro pessoas que estavam dirigindo alcoolizadas, durante a Operação Baco 3, de combate ao consumo de bebidas alcoólicas nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A ação, que teve início às 22 horas de ontem e se encerrou às 5 horas de hoje, autuou ainda outros dois motoristas, que terão de pagar multas e perderão pontos na carteira de habilitação. Com o resultado do fim de semana, o balanço da Polícia Rodoviária desde a publicação da nova lei de trânsito, no dia 20 de junho, é de sete prisões e nove autuações. Outra operação Outros quatro motoristas perderam suas carteiras de habilitação na madrugada de sábado durante a Operação Tolerância zero da Polícia Militar. O cerco aos infratores foi armado nas ruas da zona sul da capital fluminense.