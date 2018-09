Polícia Rodoviária prende assaltante a banco foragido Rodrigo de Oliveira Andrade, acusado de ser um dos maiores assaltantes a bancos do País, foi preso ontem, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR-070, em Cáceres, no Mato Grosso. Durante abordagem a um veículo modelo Palio (Fiat), os agentes descobriram que o passageiro, que se apresentou como Rodrigo Moisés de Deus, possuía documentação falsa (carteira de identidade e carteira de habilitação). Ao ser questionado sobre a inautenticidade dos documentos, os policiais descobriram a verdadeira identidade do rapaz, que, na verdade, se chamava Rodrigo de Oliveira Andrade. Andrade era fugitivo da cadeia pública de Minas Gerais e um dos assaltantes a bancos mais procurados do País. Ele teria assaltado cerca de 18 agências bancárias em Minas Gerais, além de ter participado de diversos seqüestros. Rodrigo confessou que havia viajado até Cerejeiras, em Rondônia, para fugir da Justiça. Além de todos os antecedentes, ele ainda possuía um mandado de prisão em aberto. Junto com Rodrigo também foi detido o motorista do veículo, Alison Fernando Cabral, de 26 anos, e Gleidson Soares dos Santos, de 28 anos, que também viajava como passageiro no veículo. Todos foram encaminhados ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania em Cáceres.