Polícia Rodoviária vai orientar motociclistas sobre novas regras A Polícia Rodoviária realizará a partir de amanhã a "Operação 60 anos" em toda a malha paulista, com o emprego do efetivo na fiscalização e orientação de usuários. De acordo com a Polícia Militar do Estado, a idéia é orientar e esclarecer motociclistas sobre as novas normas que entraram em vigor no dia 1º, mudando as regras de uso de capacetes e transporte remunerado de cargas em motos. A Operação ganhou esse nome em homenagem aos 60 anos do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo.