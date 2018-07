Polícia saudita prende 21 suspeitos de homossexualismo

olícia religiosa da Arábia Saudita prendeu 21 supostos homossexuais e apreendeu grande quantidade de álcool em uma operação na província de Al-Qatif, no leste do país, informou hoje o jornal local Al Madina. Segundo o jornal, as detenções aconteceram nesta sexta após um cidadão informar às autoridades que ouviu barulhos estranhos em um prédio da região de Sihat. A polícia chegou ao local, no qual vários homens estavam reunidos e encontrou grandes quantidades de roupa íntima feminina e maquiagem. As primeiras investigações dizem que os jovens se reuniram para comemorar o aniversário de um deles, que fugiu do local logo após a chegada da polícia. Em um primeiro momento, os agentes prenderam todos os homens presentes, mas depois liberaram vários deles, por falta de provas. O homossexualismo e o consumo de álcool são proibidos na Arábia Saudita, que aplica uma estrita versão do islã wahabita.