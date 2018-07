Polícia segue buscas a suspeitos de invadir hotel no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro continua as investigações para localizar os suspeitos que estavam com o grupo que invadiu no sábado um hotel de luxo em São Conrado, bairro da zona sul da capital fluminense, mantendo 35 pessoas reféns. A corporação também quer informações se o Antônio Bonfim Lopes, conhecido como Nem, apontado como chefe do tráfico na Rocinha e procurado pela Justiça, estava entre os bandidos.