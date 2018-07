Polícia suspeita de ajuda interna em roubo à Samsung O exame das imagens do sistema de segurança da empresa reforçou a convicção da Polícia Civil de que os assaltantes tiveram ajuda interna para planejar o roubo à Samsung, em Campinas, na madrugada de segunda-feira, 07. De acordo com o delegado Carlos Henrique Fernandes, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), as imagens sugerem que os criminosos sabiam exatamente onde estavam os equipamentos de maior valor e não carregaram os produtos com sistema de rastreamento.