Polícia suspeita de ritual satânico em homicídio no PA A Polícia Civil do Pará investiga se a morte de uma adolescente, no bairro do Benguí, na periferia de Belém, está relacionada a rituais satânicos. Cintia da Silva Oliveira, de 16 anos, foi encontrada morta em uma cova rasa dentro das dependências do desativado cemitério do bairro, no dia 21 de julho.