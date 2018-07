Polícia tenta cercar assaltantes em Cotiporã (RS) A Brigada Militar manteve 80 homens dos Batalhões de Operações Especiais de Porto Alegre e de Passo Fundo vigiando as estradas e cercando uma área de mata na localidade de Morro do Céu, em Cotiporã, nesta segunda-feira. A operação tenta isolar e prender pelo menos dois dos integrantes da quadrilha que aterrorizou o pequeno município de quatro mil habitantes, no nordeste do Rio Grande do Sul, na madrugada deste domingo (30).