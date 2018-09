Polícia tenta coibir venda de carros roubados no RJ A Polícia Civil realiza hoje operação em Parada de Lucas, na zona norte do Rio, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para coibir a venda de carros roubados. Após roubar os veículos, os criminosos alteram o chassi do automóvel e os vendem em situação irregular.