Polícia tenta evitar briga em bares com bolhas de sabão

A polícia da cidade britânica de Bolton vai distribuir sopradores de bolhas de sabão na saída de bares, em uma tentativa de estimular um comportamento mais pacífico e evitar brigas. Os sopradores, nas cores azul ou laranja, vão ser distribuídos nas noites de sexta-feira e sábado a partir de dezembro. "É uma grande idéia para manter o clima leve", diz Elaine Sherrington, funcionária da Prefeitura de Bolton envolvida no projeto. "As pessoas vão ter algo no que prestar atenção quando estiverem indo embora de bares e casas noturnas." "Este período que antecede as festas de fim de ano deveria ser divertido, e não repleto de problemas causados pela bebida e por um comportamento rude", diz Sherrington. Críticas O custo do projeto, uma iniciativa da prefeitura em conjunto com a polícia e o corpo de bombeiros, não foi revelado. Mas a experiência tem recebido críticas. Mathews Elliott, da Taxpayers Alliance (organização que fiscaliza o gasto do dinheiro público), diz que a iniciativa representa um gasto equivocado e trata-se de "uma grande bobagem". "As pessoas querem a polícia combatendo o crime, e não distribuindo brinquedos de creche", afirma Elliott. "Se esse dinheiro não era necessário, ele deveria ser devolvido para o contribuinte, e não desperdiçado." Outras medidas As polícias de outras cidades britânicas já tentaram no passado coibir comportamentos indesejáveis de bêbados com iniciativas criativas. Em Manchester, foram distribuídos pirulitos, para evitar que pessoas alcoolizadas incomodassem os vizinhos ao falar alto. E em Devon, desde novembro, as mulheres de salto alto tem recebido chinelos de dedo na saída de bares e casas noturnas para evitar que tropecem e se machuquem, acontecimento comum por causa do excesso de bebidas. Ao mesmo tempo em que aposta em iniciativas criativas, a Grã-Bretanha também deve endurecer as leis para coibir excessos. A expectativa é de que as autoridades anunciem na próxima terça-feira restrições às promoções oferecidas por estabelecimento comercias que possam induzir o consumo irresponsável de bebidas alcoólicas. Além disso, a multa para quem for flagrado bebendo em locais onde o álcool é proibido deve ser aumentada em cinco vezes.